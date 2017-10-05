Юрист: Марлос отримав лише тимчасовий документ, це пояснює його відсутність у збірній

Юрист у сфері міграційного права Любомир Козюткін у коментарі FootballHub пояснив, чому Марлос не полетів на гру з командою Косова разом зі збірною України.

"Марлос наразі отримав лише тимчасовий документ, так зване тимчасове посвідчення громадянина, а не паспорт. Отримання внутрішнього паспорту передбачає затяжну процедуру. Оформлення самого документа займає близько двох тижнів. Окрім цього, існує ціла низка бюрократичних процедур: реєстрація місця проживання, взяття на військовий облік тощо. А без внутрішнього просто неможливо отримати і закордонний документ. Відтак, це і пояснює відсутність Марлоса у списку тих, хто полетів до Албанії. Та й пояснити, як Марлос тиждень тому отримав громадянство складно.

Читайте такожМарлос не полетів зі збірною України до Албанії Ситуація взагалі виглядає дивною. Це якщо простими словами. На отримання українського громадянства на практиці люди чекають, як мінімум рік-півтора. Марлос же отримав формальне право стати українцем в січні цього року. Як йому вдалося за 9 місяців отримати документ? Для мене загадка. Інше цікаве запитання – чи відмовився він від свого попереднього, бразильського, громадянства. Адже для отримання нашого паспорту він мав підписати відповідне зобов’язання", – сказав юрист.

Нагадаємо, Марлос не вилетів у Албанію на гру проти Косова з іншими гравцями збірної України.

Поєдинок Косово - Україна відбудеться завтра. Початок - о 21.45.

9 жовтня, у понеділок, збірна України прийматиме вдома Хорватію.