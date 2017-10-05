Футболістам збірної України пообіцяли премію за перемогу на Хорватією

Гравці збірної України отримають грошову винагороду за перемогу над командою Хорватії у матчі заключного туру кваліфікації чемпіонату світу 2018 року.

Про це розповів в інтерв'ю журналу "Футбол" захисник національної команди України Микола Матвієнко.

"У такі справи я не заглиблююсь, тому що новенький. Але наскільки я чув, додатковий фінансовий стимул за перемогу з Хорватією обіцяний", - сказав Матвієнко.

Поєдинок Україна - Хорватія відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський" 9 жовтня. Початок - о 21:45.

Збірна України перед вирішальними матчами відбору ЧС-2018 перебуває на четвертому місці у Групі І. Щоб вийти у фінальний турнір, "синьо-жовтим" потрібно перемагати Косово (6 жовтня) та хорватів.