Поліція відкрила справу щодо можливої фальсифікації документів Григорієм Суркісом для потрапляння в УЄФА - ЗМІ

Поліція буде розслідувати можливий факт фальсифікації документів Федерації футболу України для обрання Григорія Суркіса у Виконком УЄФА.

Розслідування проводитиметься за скаргою голови федерації футболу Маріуполя.

Кримінальне провадження відкрите Печерським відділком поліції, повідомляє Українська правда, посилаючись на власне джерело в управлінні поліції.

Провадження зареєстроване 4 жовтня 2017 року.

Раніше повідомлялося, що у Федерації футболу відсутні офіційні дані щодо висування Григорія Суркіса від ФФУ до Виконавчого комітету УЄФА.

Окрім того, віце-президент ФФУ та очільник Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов надіслав листа прокурору Києва, в якому звинувачує в підробці документів Ігоря Кочетова (нинішній віце-президент ФФУ, - УНІАН), який в той час очолював київську федерацію футболу.

Журавльов просить розпочати розслідування прокуратурою факту підробки документів.