Ярмоленко: Щойно прийшов у "Боруссію", всіх запросив на вечерю

Півзахисник дортмундської "Боруссії" Андрій Ярмоленко розповів про адаптацію в німецькій команді і про те, як він готується до ігор.

"Щойно приєднався до команди, я підійшов до хлопців і запросив на вечерю. Вони погодилися і сказали, що як тільки з'явиться вільний час, ми це організуємо. Зараз у нас такий темп буде до зими. Як тільки хлопці скажуть, що є час, із задоволенням запрошу всіх на вечерю", - зазначив Ярмоленко.

Він також розповів про свою підготовку в команді.

Читайте такожЯрмоленко став героєм матчу "Боруссії" в Бундеслізі (відео)"Я завжди стараюсь на кожному тренуванні і в кожній грі віддавати всі сили, і це приносить результат. Бувають матчі, де все добре виходить, бувають невдалі матчі. Звичайно, я читаю багато преси, в тому числі і нашої, і зараз всі хвалять, все добре. Але я знаю, що при першій невдалій грі, при першій помилці буде критика, і я до цього готовий.

Я знаю, що є дуже багато недоброзичливців, які тільки й чекають, щоб Ярмоленко зіграв погано, щоб його покритикувати. Це для мене служить ще однією мотивацією, щоб виходити на кожне тренування, на кожен матч і доводити, що я гідний грати в такому клубі, як "Боруссія", - зазначив Ярмоленко.

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"В принципі, всі хлопці дуже дружні. Коли я прийшов, зовсім нічого не знав, а там є свої правила, свій режим дня і він відрізняється від нашого розкладу, і хлопці підходять і допомагають, підказують. У побутових питаннях теж запитують, як допомогти з житлом.

Більше спілкуюся з турецькими друзями. Як тільки я підписав контракт, мені відразу в Instagram написав Нурі Шахін і привітав. Спочатку я подумав, що це якийсь фейк, але зайшов на сторінку і переконався, що це офіційна сторінка", - розповів Ярмоленко в інтер'ю 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов в "Боруссію" наприкінці серпня 2017 року. Зараз футболіст у складі збірної України веде підготовку до матчів відбіркового раунду чемпіонату світу проти Косова і Хорватії. Ці зустрічі відбудуться 6-го і 9 жовтня відповідно.