На батьківщині Моуріньо на його честь назвали проспект

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуріньо у вівторок відвідав церемонію в своєму рідному місті Сетубал.

Місцева влада перейменували на честь 54-річного португальця одну з доріг. Тепер вона офіційно називається проспектом Жозе Моуріньо.

«Якщо питаєте, чи вдячний я, чи гордий, чи радий, то, звичайно ж, це так. Відповідаю ствердно на всі ці питання. Але я як і раніше хочу приїжджати в Сетубал і бути тим, хто я є. Я приїжджаю у Сетубал, тому що люблю Сетубал. У мене є мати, і тут відчуваю себе ближче до мого батька.

Я приїжджаю у Сетубал, тому що мої діти ніколи тут не жили, але люблять місто так само, як я, або навіть більше. Сетубал залишається єдиним містом, де відчуваю себе самим собою. Тут я гуляю по вулицях, і люди ставляться до мене так, як я хотів би, щоб до мене ставилися», – сказав тренер, повідомляє видання fcbusiness.

Влада Сетубала оголосила про плани назвати дорогу на честь Моуріньо ще в 2013 році.