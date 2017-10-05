Луческу дискваліфікований на одну гру за поведінку в матчі проти України

ФІФА покарала головного тренера збірної Туреччини Мірчу Луческу за поведінку в матчі кваліфікації ЧС-2018 проти збірної України, повідомляє офіційний сайт організації.

Дисциплінарний комітет ФІФА відсторонив на один матч Луческу за його поведінку по закінченні матчу кваліфікації ЧС-2018 Україна – Туреччина, звинувативши румунського фахівця в переслідуванні арбітра зустрічі.

Нагадаємо, Луческу після матчу Україна – Туреччина намагався поговорити з арбітрами і показати їм повтори на смартфоні.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Україна - Туреччина відбувся 2 вересня у Харкові і завершився перемогою української збірної з рахунком 2:0.