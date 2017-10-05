Луческу дискваліфікований на одну гру за поведінку в матчі проти України
12:44, 05 жовтня 2017Футбол
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Луческу після гри Україна - Туреччина намагався поговорити з арбітрами і показати їм повтори на смартфоні.
Мірча Луческу / Reuters
ФІФА покарала головного тренера збірної Туреччини Мірчу Луческу за поведінку в матчі кваліфікації ЧС-2018 проти збірної України, повідомляє офіційний сайт організації.
Дисциплінарний комітет ФІФА відсторонив на один матч Луческу за його поведінку по закінченні матчу кваліфікації ЧС-2018 Україна – Туреччина, звинувативши румунського фахівця в переслідуванні арбітра зустрічі.
Нагадаємо, Луческу після матчу Україна – Туреччина намагався поговорити з арбітрами і показати їм повтори на смартфоні.
Як повідомляв УНІАН, поєдинок Україна - Туреччина відбувся 2 вересня у Харкові і завершився перемогою української збірної з рахунком 2:0.
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