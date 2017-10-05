Перед матчем з Косовом збірна України втратила Циганкова

Півзахисник збірної України Віктор Циганков не зможе допомогти команді в матчі кваліфікації ЧС-2018 проти Косова.

У хавбека «Динамо» діагностовано запалення привідного м'яза. У зв'язку з цим 19-річний футболіст відправився в Київ для проведення курсу терапії. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Раніше стало відомо, що в заключних матчах кваліфікації ЧС-2018 не зможуть зіграти Ярослав Ракицький і Богдан Бутко.

Зазначимо, що матч проти Косова також пропускають Віктор Коваленко та Олександр Зінченко через перебір жовтих карток.

Крім того, у натуралізованого бразильця Марлоса виникли юридичні проблеми, черех які він не полетів з командою сьогодні вранці в Тирану і, швидше за все, відправиться окремим рейсом.

Нагадаємо, матч Косово – Україна відбудеться завтра, 6 жовтня в Албанії.