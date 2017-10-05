Мадридський "Атлетико" скасував продаж квитків уболівальникам "Барселони" у поєдинку чемпіонату Іспанії

Мадридський «Атлетико» не буде продавати квитки на гостьовий сектор на поєдинок наступного туру іспанської Прімери проти «Барселони».

Мадридський клуб пояснив таке рішення логістичними проблемами на новому домашньому стадіоні «Ванда Метрополітан», повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, раніше у Каталонії пройшов референдум, на якому більшість проголосувала за оголошення незалежності регіону від Іспанії. Найближчим часом влада Каталонії може оголосити про відокремлення від Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, один з провідних гравців "Барселони" Жерар Піке взяв участь у референдумі. Після прибуття в збірну Іспанії у Піке стався конфлікт з іншим ветераном команди Серхіо Рамосом.