"Квитки тільки для росіян": світ шокований виглядом нової арени для ЧС-2018 в Єкатеринбурзі

Стадіон в Єкатеринбурзі, який реконструюється до чемпіонату світу-2018, шокував футбольний світ нестандартним архітектурним рішенням.

Частина трибун арени винесена за межі, власне, стадіону, причому подібне рішення планувалося спочатку.

MUST SEE: Stadium in Russia, in order to be compliant for the 2018 World Cup, has, um, added more seats. pic.twitter.com/7aT69bU3rP — Darren Rovell (@darrenrovell) 4 жовтня 2017 р.

Справа в тому, що за правилами ФІФА у арен на таких змаганнях повинна бути місткість не нижче певної кількості глядачів.

Так, на час проведення чемпіонату світу була запланована місткість стадіону 35 000 місць. Після чемпіонату розбірні сектори демонтують, і місткість стадіону складатиме біля 25 000 глядачів.

"Це треба бачити: щоб відповідати вимогам чемпіонату світу, російський стадіон додав собі хм... більше місць", - саркастично прокоментував фотографії арени американський журналіст Даррен Роуелл.

Читайте такожmcdonald's хоче розірвати контракт з ФІФА до початку ЧС-2018 в РосіїЦі винесені трибуни в Єкатеринбурзі трибуни - тимчасові, їх після ЧС розберуть. Але все-таки окремі від стадіону трибуни - це занадто, вважають багато жителів Єкатеринбурга, пише rosbalt.ru.

"Найбільше публіку дратує те, що саме на ці місця продаються квитки категорії D — за заниженою ціною і тільки для росіян. Тобто наших людей, які і так незадоволені цінами на квитки та найбільш незручними місцями на стадіоні, в Єкатеринбурзі винесли за межі стадіону. До того ж там явно не передбачений захист від дощу та вітру. В результаті цей «шматок» стадіону виглядає як архітектурне втілення поняття "гетто", - пише російське видання.