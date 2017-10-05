Марлос не полетів зі збірною України до Албанії

Екс-бразилець Марлос, який є новачком збірної України, не вилетів сьогодні вранці разом з командою до Албанії, де завтра на "синьо-жовтих" чекає матч кваліфікації ЧС-2018 проти Косово.

Як повідомив УНІАН помічник Андрія Шевченка по комунікаціях зі ЗМІ Микола Васильков, у Марлоса виникли юридичні проблеми. Він повинен знову приєднатися до національної збірної сьогодні ж, оскільки прибуде в Албанію окремим денним або вечірнім рейсом.

Таким чином, участь Марлоса у передматчевому тренуванні сьогодні на поле стадіону «Лоро Боричів» в албанському Шкодері поки залишається під питанням.

Як повідомляв УНІАН, завтра збірна України проведе матч відбору ЧС-2018 на виїзді проти збірної Косово (гра відбудеться в Албанії). У понеділок, 9 жовтня, українська збірна в Києві прийматиме Хорватію.