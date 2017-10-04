Українські футболісти потрапили в список найгірших форвардів в історії англійської Прем'єр-ліги

Авторитетне британське видання Daily Mail склало рейтинг 100 найгірших форвардів АПЛ за всю історію, повідомляється на сайті видання.

Видання включило до списку відразу трьох українців, серед яких нинішній головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко та екс-головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров.

У списку вони розташувалися так:

58 місце. Андрій Шевченко ("Челсі", 2006-08 рр.)

45 місце. Сергій Ребров ("Тоттенхем", "Вест Хем", 2000-02 рр.., 2004-05 рр.)

41 місце. Андрій Воронін ("Ліверпуль", 2007-08 рр..)

Пізніше Daily Mail опублікує топ-10 рейтингу.