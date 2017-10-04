Колумбійський співак Малума запише гімн до ЧС-2018
16:58, 04 жовтня 2017Футбол
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Малума відомий хітом «El Perdedor», який набрав більше одного мільярда переглядів.
Малума може стати вторім після Шакирі колумбійським автором офіційної пісні ЧС / Billboard
Колумбійський співак Малума запише офіційну пісню ЧС-2018 року, який пройде в Росії, повідомляє Євроспорт.
Композиція повинна з'явитися в грудні. Над її створенням 23-річний Малума буде працювати з 24 музикантами. В запису офіційної пісні мундіалю, можливо, візьме участь і пуерторіканський співак Бед Банні.
Читайте такожУкраїнські арбітри будуть працювати на матчі кваліфікації ЧС-2018Малума відомий хітом «El Perdedor», які набрав більше одного мільярда переглядів.
Малума може стати другим колумбійцем-автором офіційної пісні чемпіонату світу. Першою стала співачка Шакіра з її хітом «Waka Waka» для ЧС-2010 у ПАР.
ЧС-2018 в Росії пройде з 14 червня по 15 липня.
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