Півтори сотні вболівальників "Вірні збірній" вирушили в Албанію в підтримку збірної України в матчі з Косово

Більше 150 вболівальників "Вірні збірній" вирушили на матч в Албанію, де збірна України зіграє в рамках відбіркового турніру ЧС-2018 проти команди Косово.

У Шкодері вони традиційно пройдуть фан-маршем від українського фан-посольства до стадіону, а також забезпечать яскраву і потужну підтримку національній збірній команді України з футболу у грі проти Косово.

До гри з Косово залишається два дні. Українські фанати "Вірні збірній" вже в дорозі до албанської Шкодеру. Перша група вболівальників поїхала вчора, 3 жовтня, зі Львова. Її маршрут до Албанії пролягає через Угорщину, Хорватію, Боснію і Герцеговину, Чорногорію. В цілому це 3450 км в обидві сторони. Подорож другої групи стартує сьогодні, 4 жовтня. Автобусом фанати доїдуть до Будапешта, а звідти літаком вирушать в Тирану, далі — знову автобусом до Шкодера. Ще одна група фанів "Вірні збірній" по домовленістю, яка діє з серпня цього року між фан-рухом і ФФУ, полетить на матч чартерним рейсом федерації з Києва. Всі разом українські вболівальники зберуться 6 жовтня у Шкодері.

День матчу "Вірні збірній" традиційно розпочнуть з благодійного візиту до дітей. У Шкодері вони відвідають місцевий дитячий будинок Shtepia Femijeve shkollor Shkoder (за адресою Bulevarol Bayar Bishanaku), до речі, він розташований через дорогу від стадіону "Лоро Боричів". У Shtepia Femijeve shkollor Shkoder виховують близько тридцяти дітей-сиріт. Українські фанати передадуть їм в подарунок солодощі та теплий одяг.

Місце збору українських вболівальників у Шкодері — фан-посольство — на цей раз воно буде розташоване в барі-піцерії з символічною назвою Mondial. Адреса: L. Vasil Shanto, 28 Nentori Pr. Гаряча лінія: +38 050 309 16 16.

Звідси о 19:00 стартує український фан-марш до стадіону "Лоро Боричів". Відстань до арени близько одного кілометра.

Синьо-жовті сектора на стадіоні "Лоро Боричів", на жаль, не мають даху, тому уболівальникам радять прихопити з собою відповідний одяг на випадок дощу, а головне — гарний настрій і енергію, яка через пісні і заряди, задасть ритм всім фанам, а також самій грі, та "пожене" нашу команду до перемоги.

Нагадуємо, що через два дні після виїзної гри з Косово національна збірна команда України з футболу зіграє домашній матч з Хорватією. Обидві гри є вирішальними для України у відбірковому циклі на Чемпіонат світу 2018.