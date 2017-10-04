Ще один гравець "Реала" слідом за Роналду підозрюється у несплаті податків

Захисник мадридського "Реала" Марсело підозрюється у несплаті податків у період за 2013 рік, повідомляє ТСН Проспорт з посиланням на El Mundo.

Іспанська податкова служба вимагає від футболіста 400 тисяч євро, які він приховав, вирішивши оплатити корпоративний податок, як юридична особа, а не фізична, як того вимагають іспанські закони.

Читайте такожІспанський суд не влаштували показання Роналду у справі про несплату податків - ЗМІСлід зазначити, що це вже не вперший раз, коли податкова служба має питання до Марсело - у 2015 році гравець також порушив законодавство Іспанії, проте, все ж зумів владнати свої справи.

Тим не менш, прокуратура вже порушила справу за цим фактом.

Як повідомляв УНІАН, раніше у несплаті податків запідозрили іншого футболіста "вершкових" Кріштіану Роналду. Зірці Королівського клубу загрожує тюремне ув'язнення терміном на 3,5 роки.