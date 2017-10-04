Марлос заспівав пісню на "посвяті новачків" збірної України з футболу (відео)
12:58, 04 жовтня 2017Футбол
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Натуралізований бразилець вибрав світовий хіт «Despasito»
Марлос пройшов посвяту у новачки команди Андрія Шевченка / football24.ua
У таборі національної збірної України з футболу відбувся традиційний ритуал - новачків посвячували у збірники, повідомляє Федерація футболу України.
Для цього необхідно виконати будь-яку пісню на свій вибір.
Павло Лук’янчук віддав перевагу репу, Марлос вибрав світовий хіт «Despasito», а Ігор Пердута виконав легендарну «Червону Руту». Всі дебютанти прагнули показати себе артистично, співаючи натхненно.
На завершення вечері, одразу після якої й відбувається згадана «посвята», ще один хіт виконав неформальний ді-джей збірної Олександр Зінченко, котрий показав справжній клас виконання й сценічної поведінки.
Виступи усіх «артистів» колеги по збірній підтримували оплесками.
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