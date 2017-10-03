НСК "Олімпійський" розпочав набір стюардів для фіналу Ліги чемпіонів у Києві
Кваліфіковані тренери навчатимуть майбутніх стюардів за програмою Європейської асоціації з безпеки стадіонів.
НСК «Олімпійський» розпочав набір стюардів для проведення фінального матчу Ліги чемпіонів сезону-2017/18.
Про це повідомляється на офіційному сайті "Олімпійського".
Усіх, хто має вільний час і бажає стати частиною міжнародного проекту та найпрестижнішого матчу Європи, "Олімпійський" запрошує пройти відбіркову співбесіду на посаду стюарда спорткмплексу.
Читайте такожСтолична влада очікує, що на фінал Ліги чемпіонів у Київ приїдуть близько 150 тисяч туристівЯк зазначається, вимоги до претендентів є такі - охайна зовнішність, комунікабельність, вік 24-45 років, привітність, і, бажано, знання англійської мови.
Кваліфіковані тренери навчатимуть майбутніх стюардів за програмою Європейської асоціації з безпеки стадіонів, яка була адаптована для України.
Нагадаємо, фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2017/18 відбудеться в Києві 26 травня наступного року.