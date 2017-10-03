Захисник збірної України Ракицький пропустить матчі відбору ЧС-2018 з Косово і Хорватією

Захисник Шахтаря і збірної України Ярослав Ракицький не зіграє проти Косово і Хорватії в заключних матчах групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2018, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал Футбол 1.

Пошкодження задньої поверхні стегна, отримане футболістом в грі з Карпатами (2:0) в 11-му турі УПЛ, не дозволить допомогти захиснику національної команді в найближчих іграх.

Напередодні головний тренер збірної Андрій Шевченко заявляв, що остаточне рішення по Ракицькому буде прийматися після обстеження, яке гравець проходив у Києві.

Як повідомляв УНІАН, раніше головний тренер команди Андрій Шевченко викликав до табору збірної гравця луганської "Зорі" Олександра Караваєва, який замінить в команді травмованого Богдана Бутка з донецького "Шахтаря".