Голкіпер "Чорноморця" Гутар визнаний кращим гравцем УПЛ у вересні

За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем у вересні став голкіпер «Чорноморця» Олександр Гутар, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у вересні: 8 тур — Віктор Циганков («Динамо»), 9 тур — Аляксандр Гутар («Чорноморець»), 10 тур — Олександр Бандура («Верес»), а також футболісти, які, на думку експертної ради Ліги, відзначалися стабільністю впродовж вересневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Факундо Феррейра («Шахтар»), Сергій Старенький («Олександрія»), Руслан Фомін («Маріуполь»), Сергій Сидорчук («Динамо»), Сергій Борзенко («Верес»).

Після визначення восьми номінантів уболівальники та всі бажаючі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у вересні, на офіційному сайті УПЛ .

Всього у голосуванні взяло участь близько 1500 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

Аляксандр Гутар — 33 % голосів,

Олександр Бандура — 22 %,

Факундо Феррейра — 16 %,

Руслан Фомін — 9 %,

Віктор Циганков — 6 %,

Сергій Борзенко — 5 %,

Сергій Старенький — 5 %,

Сергій Сидорчук — 4 %.