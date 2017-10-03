Ультрас "Динамо" закликали ігнорувати матч відбору ЧС-2018 Україна - Хорватія

Ультрас київского "Динамо" з угруповання WBC розмістили заяву з приводу матчу відбіркового циклу ЧС-2018 Україна-Хорватія на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Тиждень тому в мережі було опубліковане звернення до президента України, підписане переважною більшістю провідних фанатських рухів країни. На жаль, ніякої реакції на факт явного порушення Конституції України, від влади не було.

У зв'язку з цим ми, фанати «Динамо» Київ з об'єднання WBC, закликаємо всіх фанатів нашого клубу та інших українських клубів, та й взагалі адекватних вболівальників - ігнорувати матч, організатори якого, в особі ФФУ, відверто наплювали на права громадян України.

Читайте такожУльтрас 25 клубів звернулися до Порошенка з вимогою скасувати паспортний контроль на матчах збірноїУ нашому розумінні борг кожного порядного фаната «Динамо» - не бути «покірним бараном», в той час коли ФФУ, порушуючи чинні закони України, робить процес купівлі квитків і потрапляння на стадіон на цей матч можливим тільки при пред'явленні посвідчення особи.

Також хочемо нагадати, що цей відбірковий цикл - на чемпіонат світу пройде в країні, яка веде відкриту військову агресію проти України. Цей факт, в сукупності з натуралізацією Марлоса, фанатами повинен трактуватися однозначно. І фанати, які переживають лише за підтримку на стадіоні в цьому матчі, або дурні та недалекоглядні люди, або маріонетки, які мають особистий інтерес», – йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграє з командою Хорватії 9-го жовтня в Києві. Початок матчу о 21:45.