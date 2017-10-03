У Парижі запобігли потужному теракту перед футбольним матчем

Французька поліція повідомила про те, що запобігла теракту перед матчем «ПСЖ» – «Бордо» (6:2) в минулу суботу.

Саморобна бомба була знайдена близько 4 години ранку поруч зі стадіоном «Парк де Пренс». Вона являла собою чотири газові балони, які були политі бензином і повинні були вибухнути після дзвінка з мобільного телефону. Про це пише Daily Mail.

Читайте такожНа вокзалі в Марселі терорист зарізав двох жінок і був застрелений (фото)У зв'язку з цим були заарештовані 5 підозрюваних, один з яких – ісламський екстреміст, який вже перебував під наглядом. Ймовірно, він використовував двійника, щоб втекти від поліції.

Матч «ПСЖ» – «Бордо» відвідали 47 тисяч чоловік.

У 2015 році відбулися теракти в Парижі, у тому числі біля стадіону «Стад де Франс», де проходив матч Франція – Німеччина. Загинули більше 130 осіб.