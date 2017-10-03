У двох лідерів збірної Іспанії ворожнеча на ґрунті референдуму в Каталонії

У захисників збірної Іспанії Жерара Піке і Серхіо Рамоса стався конфлікт.

Як стверджує видання AS, футболісти посварилися на ґрунті ситуації з референдумом про незалежність Каталонії.

Читайте такожЗахисник збірної Іспанії Піку проголосував на референдумі в КаталоніїПовідомляється, що Рамос звинуватив Піке в дестабілізації настроїв у збірній Іспанії.

Нагадаємо, Жерар Піке 1 жовтня взяв участь в референдумі, на якому вирішувалося питання про незалежність Каталонії.

Іспанський уряд вважає референдум незаконним. У регіон була стягнута значна кількість правоохоронців. За інформацією влади, під час масових зіткнень постраждали близько 900 осіб.