У двох лідерів збірної Іспанії ворожнеча на ґрунті референдуму в Каталонії
14:34, 03 жовтня 2017Футбол
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Серхіо Рамос звинуватив Жерара Піке в дестабілізації настроїв у збірній Іспанії.
У Серхіо Рамоса і Жерара Піке стався конфлікт на ґрунті референдуму в Каталонії / Marca
У захисників збірної Іспанії Жерара Піке і Серхіо Рамоса стався конфлікт.
Як стверджує видання AS, футболісти посварилися на ґрунті ситуації з референдумом про незалежність Каталонії.
Читайте такожЗахисник збірної Іспанії Піку проголосував на референдумі в КаталоніїПовідомляється, що Рамос звинуватив Піке в дестабілізації настроїв у збірній Іспанії.
Нагадаємо, Жерар Піке 1 жовтня взяв участь в референдумі, на якому вирішувалося питання про незалежність Каталонії.
Іспанський уряд вважає референдум незаконним. У регіон була стягнута значна кількість правоохоронців. За інформацією влади, під час масових зіткнень постраждали близько 900 осіб.
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Новина в сюжеті: Референдум про незалежність Каталонії