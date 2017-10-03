Шевченко викликав у табір збірної гравця "Зорі" Караваєва
Караваєв замінить у збірній України травмованого Бутка.
У зв’язку із ушкодженням Богдана Бутка тренерський штаб збірної України прийняв рішення викликати на збір гравця луганської "Зорі" Олександра Караваєва.
Про це повідомив офіційний сайт ФФУ.
25-річний футболіст, який діє на правому фланзі, на позиціях захисника та півзахисника, востаннє отримував виклик до розташування головної команди минулої осені.
У матчі проти збірної Косова рік тому Караваєв вийшов на заміну і майже одразу віддав гольовий пас на Андрія Ярмоленка.
Читайте такожШевченко довикликав до збірної ще двох гравцівСьогодні ввечері Олександр Караваєв має прибути у табір національної команди України у Харкові.
Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що через травму не зможе допомогти нашій збірній Богдан Бутко. Також велика ймовірність того, що не зіграє Ярослав Ракицький.
Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня збірна України зіграє в Албанії проти збірної Косова. А 9 жовтня у Києві, в останньому поєдинку групового етапу відбору, українці зустрінуться з хорватами.