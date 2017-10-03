Шевченко викликав у табір збірної гравця "Зорі" Караваєва

У зв’язку із ушкодженням Богдана Бутка тренерський штаб збірної України прийняв рішення викликати на збір гравця луганської "Зорі" Олександра Караваєва.

Про це повідомив офіційний сайт ФФУ.

25-річний футболіст, який діє на правому фланзі, на позиціях захисника та півзахисника, востаннє отримував виклик до розташування головної команди минулої осені.

У матчі проти збірної Косова рік тому Караваєв вийшов на заміну і майже одразу віддав гольовий пас на Андрія Ярмоленка.

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Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що через травму не зможе допомогти нашій збірній Богдан Бутко. Також велика ймовірність того, що не зіграє Ярослав Ракицький.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня збірна України зіграє в Албанії проти збірної Косова. А 9 жовтня у Києві, в останньому поєдинку групового етапу відбору, українці зустрінуться з хорватами.