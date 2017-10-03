Слідом за Ракицьким збірна України через травму втратила Богдана Бутка

13:23, 03 жовтня 2017
Футбол
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Захисник "Шахтаря" залишив табір збірної України і буде лікуватися у розташуванні свого клубу.

Богдан Бутко / ua-football.com

Захисник збірної України і донецького "Шахтаря" Богдан Бутко не зможе допомогти національній команді у вирішальних  матчах групової стадії кваліфікації чемпіонату світу-2018.

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Після обстеження та консультації з лікарем збірної України Андрієм Шморгуном було прийнято рішення відпустити гравця для лікування у розташуванні його клубу. Сьогодні Богдан Бутко залишить табір національної команди у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, вчора на прес-конференції Андрій Шевченко повідомив, що не знає, чи допоможе збірній Ярослав Ракицький, який проводить медобстеження у Києві.  

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Теги: #Богдан Бутко#збірна України перед Косово і Хорватією#збірна України втрати