Слідом за Ракицьким збірна України через травму втратила Богдана Бутка

Захисник збірної України і донецького "Шахтаря" Богдан Бутко не зможе допомогти національній команді у вирішальних матчах групової стадії кваліфікації чемпіонату світу-2018.

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Після обстеження та консультації з лікарем збірної України Андрієм Шморгуном було прийнято рішення відпустити гравця для лікування у розташуванні його клубу. Сьогодні Богдан Бутко залишить табір національної команди у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, вчора на прес-конференції Андрій Шевченко повідомив, що не знає, чи допоможе збірній Ярослав Ракицький, який проводить медобстеження у Києві.