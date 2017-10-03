Харківський "Металіст" перейшов у власність держави

Футбольний клуб "Металіст" буде належати державі. Суд забрав харківський клуб у власність держави в олігарха Сергія Курченка.

Про це під час візиту до Харкова повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, чиї слова наводить 112.ua.

"Він повертається від Курченка до держави. Далі, очевидно, виконавчі органи країни приймуть рішення про його використання. Можливий варіант передачі в управління муніципальне, можливо конкурс для інвесторів, можливо інші варіанти, які вже знаходяться поза моєю компетенцією, але спільно з міністром юстиції Павлом Петренком ми можемо з гордістю повідомити харків'янам, що ФК "Металіст" тепер належатиме не втікачам-клептократам, а харків'янам", - сказав генпрокурор.

Він уточнив, що клуб повертають у порядку спецконфіскації.

Нагадаємо, раніше власником ФК "Металіст" був олігарх-утікач Сергій Курченко.

З 2016 року "Металіст" через фінансові проблеми припинив участь у чемпіонаті України з футболу. Після розпаду клубу на його основі були створені дві команди, які брали участь у місцевих і аматорських змаганнях.