Збірна Хорватії несе серйозні кадрові втрати перед грою з Україною

Збірна Хорватія понесла втрати перед найважливішими матчами кваліфікації ЧС-2018 з футболу проти Фінляндії та України.

Форвард «Мілана» Нікола Калініч не допоможе збірній Хорватії у цих іграх. У матчі італійського чемпіонату проти «Роми» хорват ускладнив травму стегна і вилетів на кілька тижнів.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Хорватії.

Також за збірну Хорватії не зможуть зіграти Ведран Чорлука, Матео Ковачич, Марко Пьяца, Тін Едвай, а участь Йосипа Пиварича і Деяна Ловрена залишається під питанням.

Зазначимо, що екс-форвард «Дніпра» Нікола Калініч забив переможний м'яч у матчі проти збірної України в Загребі цієї весни.

Матч Україна – Хорватія відбудеться у Києві 9 жовтня.