Збірна Хорватії несе серйозні кадрові втрати перед грою з Україною
11:05, 03 жовтня 2017Футбол
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Форвард "Мілана" Нікола Калініч травмований і не допоможе хорватам в Києві.
Калініч не зіграє проти України / ua-football.com
Збірна Хорватія понесла втрати перед найважливішими матчами кваліфікації ЧС-2018 з футболу проти Фінляндії та України.
Форвард «Мілана» Нікола Калініч не допоможе збірній Хорватії у цих іграх. У матчі італійського чемпіонату проти «Роми» хорват ускладнив травму стегна і вилетів на кілька тижнів.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Хорватії.
Також за збірну Хорватії не зможуть зіграти Ведран Чорлука, Матео Ковачич, Марко Пьяца, Тін Едвай, а участь Йосипа Пиварича і Деяна Ловрена залишається під питанням.
Зазначимо, що екс-форвард «Дніпра» Нікола Калініч забив переможний м'яч у матчі проти збірної України в Загребі цієї весни.
Матч Україна – Хорватія відбудеться у Києві 9 жовтня.
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