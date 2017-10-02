Шевченко перед вирішальними матчами відбору на ЧС: Нас цікавить тільки перше місце

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію перед матчами відбору на ЧС-2018 проти Косова і Хорватії.

Зокрема, наставник розповів про новачків команди.

«У нас три новачка — Марлос, Лук'янчук і Пердута. Всі задоволені. Вони починають з нами підготовку до майбутніх ігор. Матчі будуть для нас дуже важливими. Сподіваюся, ми зможемо їх виграти. Нас цікавить тільки перше місце.

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У нас кваліфіковані гравці. Подивимося на стан всіх футболістів. Так, відсутність Ракицького може позначитися. Але я впевнений у інших гравцях, які у нас є в команді».

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«Марлос в однаковому становищі з іншими хлопцями. У нього є достатньо хороших якостей, щоб допомогти збірній. Він може створити конкуренцію на тих місцях, де може зіграти. Нікому ніяких привілеїв не буде. Тільки грою і роботою будь-який гравець може довести право на місце в команді», — розповів Шевченко, якого цитує сайт Sport Arena.

На думку тренера збірну чекають дві найважливіші гри.

«Для мене перший фінал — це наша гра з Косово. У нас буде два фінали, і перший — це з Косово. Настрій і на першу, і на другу зустрічі повинен бути дуже високим. Сподіваюся, всі це зрозуміють. Якщо не зрозуміють, то буду вимагати від них це ще більше. Збір у Харкові? Тут поруч поле, умови відмінні і закриті від сторонніх очей. Тим не менш, ми тут відкриті для журналістів. Будь ласка, приїжджайте і пишіть про нас. Ми ж національна команда, ми не можемо ховатися від своїх уболівальників», — зазначив Шевченко.

Не забув Шевченка торкнутися поразки у попередньому матчі проти Ісландії.

«Поразку в Ісландії ми ретельно розібрали. Не вважаю, що ми там провели поганий матч. Результат був негативним, у грі був певний дисбаланс. Але це були лише епізоди. Загальний план на гру виконувався, але велику роль відіграли дві допущені помилки. Ми зустрічалися з добре організованою командою, яка грала з жорсткий і по-справжньому чоловічий футбол. Не думаю, що є команди, які можуть на рівних змагатися з такою потужною і збалансованою збірною, як Ісландія. Напевно, тільки якась регбійна команда», — сказав Шевченко.

Нагадаємо, що попереду у збірної України два останніх матчі в групі відбору ЧС-2018 - на виїзді проти Косова (6 жовтня) і вдома з Хорватією (9 жовтня).