ФФУ оштрафована на 42 тисячі євро за поведінку фанатів на двох попередніх матчах

ФІФА оштрафувала Федерацію футболу України на 48 тисяч швейцарських франків (близько 42 тисяч євро) за підсумками осінніх матчів кваліфікації ЧС-2018 з Туреччиною та Ісландією.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Основна сума штрафу (41 тисяча євро) виписана за матч проти турків у Харкові, де фанати співали дискримінаційні кричалки, блокували сходові прольоти, також були випадки вибігання на поле.

У матчі з Ісландією фанати нашої збірної використовували фаєри і петарди.

Також ФФУ отримала офіційне попередження від міжнародної федерації.