ФФУ оштрафована на 42 тисячі євро за поведінку фанатів на двох попередніх матчах
22:15, 02 жовтня 2017Футбол
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Під час домашнього поєдинку з Туреччиною українські фанати співали дискримінаційні кричалки. Також були випадки вибігання на поле.
ФІФА оштрафувала українську федерацію за дії вболівальників / REUTERS
ФІФА оштрафувала Федерацію футболу України на 48 тисяч швейцарських франків (близько 42 тисяч євро) за підсумками осінніх матчів кваліфікації ЧС-2018 з Туреччиною та Ісландією.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Основна сума штрафу (41 тисяча євро) виписана за матч проти турків у Харкові, де фанати співали дискримінаційні кричалки, блокували сходові прольоти, також були випадки вибігання на поле.
У матчі з Ісландією фанати нашої збірної використовували фаєри і петарди.
Також ФФУ отримала офіційне попередження від міжнародної федерації.
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