Марлос прибув до табору збірної України і дав перше інтерв'ю (фото, відео)

Новоспечений українець Марлос прибув до табору збірної України, яка розпочинає тренувальний збір напередодні матчів відбору ЧС-2018 проти Косова та Хорватії.

Судячи зі світлин, колишній бразилець перебуває в гарному настрої і знаходить спільну мову у новому колективі.

Крім того, новачок національної команди дав перше інтерв'ю новій якості, в якому відповів на питання, яку пісню заспіває під час символічної посвяти у колі збірної.