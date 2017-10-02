Марлос прибув до табору збірної України і дав перше інтерв'ю (фото, відео)
17:29, 02 жовтня 2017Футбол
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На колишнього бразильця гарний настрій в новому колективі.
Марлос прибув до табору збірної України / ФФУ
Новоспечений українець Марлос прибув до табору збірної України, яка розпочинає тренувальний збір напередодні матчів відбору ЧС-2018 проти Косова та Хорватії.
Судячи зі світлин, колишній бразилець перебуває в гарному настрої і знаходить спільну мову у новому колективі.
ФФУ
Крім того, новачок національної команди дав перше інтерв'ю новій якості, в якому відповів на питання, яку пісню заспіває під час символічної посвяти у колі збірної.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, Марлос у збірній може дебютувати під 9-м номером.
ФФУ
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