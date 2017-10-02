Ярмоленко знову потрапив у збірну туру Бундесліги

Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко потрапив до символічної збірної 7-го туру чемпіонату Німеччини за версією видання Whoscored.

У список потрапили ще два гравці дортмундців - конкурент Ярмоленка за місце в стартовому складі Крістіан Пулішич, а також захисник Марк Бартра.

Нагадаємо, що в 7-му турі Бундесліги «Боруссія» обіграла на виїзді «Аугсбург» (2:1), а Ярмоленко забив гол п'ятою і зробив гольову передачу.

Whoscored оцінила гру українця в 8,4 бали. Більш високу оцінку в усьому турі отримав тільки хавбек «Лейпцига» Марсель Забітцер (9,0).

Сьогодні Андрій Ярмоленко повинен приступити до підготовки у складі збірної України до вирішальних матчів кваліфікації ЧС-2018 проти Косова і Хорватії.