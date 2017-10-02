Шевченко: Марлос без проблем адаптується в колективі, який ми збудували

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував своє рішення викликати в національну команду натуралізованого бразильця Марлоса.

"Свою позицію по Марлосу ми озвучили давно і від своїх правил і принципів весь цей час не відходили, — сказав Андрій Шевченко в інтерв'ю Команда 1. — Ніхто спеціально не займався його натуралізацією, людина до цього прийшла сама, усвідомлено. Ми поважаємо його рішення. У цей непростий для України час багато спортсменів виїжджають з країни, беруть громадянство інших держав, а Марлос, навпаки, пов'язав своє майбутнє з нашою державою.

Тепер, коли він став громадянином України, ми вирішили викликати його в збірну. Було б нерозумно відмовлятися від такого футболіста, який може створити хорошу конкуренцію в команді.

На якій позиції його використовувати? Марлос — універсальний футболіст. Я читав, що він готовий грати навіть у воротах (посміхається). Ми добре знаємо всі його якості, але подивимося, як він і інші хлопці будуть працювати на тренуваннях, і потім приймемо рішення по складу. Наше головне завдання — зберегти той ігровий баланс, який у нас є. Баланс атаки і оборони.

Ми не будемо відмовлятися від свого стилю — від коротких і середніх передач, від швидкого контролю м'яча. Інша справа, що можна модифікувати саму схему гри, поміняти певнізміни в атаці. Можливо, зіграємо по системі 4-2-3-1, але це поки все теорія. Проведемо тренувальну роботу, потім приймемо рішення. У будь-якому разі, дуже добре, що з'являється деяка варіативність в атаці", - зазначив Шевченко.

Він додав, що у Марлоса ніколи не було проблем у спілкуванні з українськими гравцями.

"До цього футболіста партнери по команді ставилися з симпатією ще з часів його виступу за "Металіст". У "Шахтарі" його теж всі поважають і цінують, в тому числі і за межами поля. Я спілкувався з деякими хлопцями зі збірної, і вони це підтвердили. У цьому плані все нормально. Думаю, Марлос без проблем адаптується в колективі, який ми збудували".

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що Марлос, який отримав напередодні український паспорт, викликаний у збірну України напередодні матчів з Косово і Хорватією.