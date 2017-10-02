Футбольний трилер "Зоря" - "Динамо" став рекордним за кількістю голів в чемпіонаті України

"Зоря" і "Динамо" у матчі 11 туру УПЛ встановили унікальний рекорд в історії чемпіонату України.

Суперники видали найбільш результативну нічию в історії української Прем'єр-ліги, повідомляє Команда 1.

Матч завершився з рахунком 4:4. Такий рахунок трапився вперше починаючи з 1992 року, коли стартував незалежний чемпіонат України.

Читайте такожГоловний тренер "Динамо": не Можна вести 3:0 і при цьому втрачати настільки важливі очкиВ поєдинку у сумі було забито 8 м'ячів, а таких випадків в історії чемпіонату України було 32. Це – 33-й, причому перший нічийний.

Крім того, "Динамо" втретє в історії чемпіонату України пропустило в одному матчі 4 м'ячі. Перший раз таке сталося у вересні 1996 року (поразка від "Ворскли" - 3:4), другий – у грудні 2016 року ("Шахтар" - 3:4).

Нагадаємо, що "Зоря" вирвала неймовірну нічию у матчі проти "Динамо".