Допінг-справа Срни: з'явилися нові подробиці (відео)
Хорватський футболіст почав співпрацювати з антидопінговим центром.
Заступник директора національного антидопінгового центру України Ярослав Кручек розповів нові подробиці в допінг-справі капітана "Шахтаря" Даріо Срни в програмі "Профутбол".
«Ми отримали необхідну інформацію від Даріо Срни. Це підтверджує, що він почав співпрацювати з антидопінговим центром і готовий надавати інформацію щодо можливого походження забороненої речовини в його організмі.
В цьому і є сенс тимчасового відсторонення, що в разі прийняття фінального рішення щодо покарання (наприклад, через півроку) строк тимчасового відсторонення (ці півроку) буде враховуватися в загальному терміні дискваліфікації», – сказав Кручек.
Нагадаємо, капітан «Шахтаря» прийняв рішення припинити свої виступи за клуб.