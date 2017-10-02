Допінг-справа Срни: з'явилися нові подробиці (відео)

Заступник директора національного антидопінгового центру України Ярослав Кручек розповів нові подробиці в допінг-справі капітана "Шахтаря" Даріо Срни в програмі "Профутбол".

«Ми отримали необхідну інформацію від Даріо Срни. Це підтверджує, що він почав співпрацювати з антидопінговим центром і готовий надавати інформацію щодо можливого походження забороненої речовини в його організмі.

В цьому і є сенс тимчасового відсторонення, що в разі прийняття фінального рішення щодо покарання (наприклад, через півроку) строк тимчасового відсторонення (ці півроку) буде враховуватися в загальному терміні дискваліфікації», – сказав Кручек.

Нагадаємо, капітан «Шахтаря» прийняв рішення припинити свої виступи за клуб.