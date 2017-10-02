Головний тренер "Динамо": Не можна вести 3:0 і при цьому втрачати настільки важливі очки

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розкритикував підопічних за втрачену перемогу над "Зорею" (4:4), повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Напевно, глядачам і журналістам гра сподобалася. Мені ж, зрозуміло, не сподобався другий тайм та гра моїх підопічних в обороні. Самовпевненість, безвідповідальність це була чи щось інше - ми розберемося між собою. Але не можна вести в рахунку 3:0 і при цьому втрачати настільки важливі для нас очки.

Я казав хлопцям, що суперник не зупиниться, адже у «Зорі» є характер, відмінний тренер, який ніколи не здається. Але мене моя команда не почула, а для «Зорі» - тільки слова поваги за такий другий тайм", - сказав головний тренер київського клубу.

"Ми наробили помилок у другому таймі на дві-три гри вперед", - додав Хацкевич.

Нагадаємо, в неділю "Зоря" і "Динамо" в приголомшливому за сюжетом поєдинку зіграли внічию - 4:4 (після першого тайму "Динамо" вигравало 3:0).