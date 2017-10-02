Безглузде покарання: гравець випадково вибив жовту картку з рук судді і був вилучений (відео)
11:36, 02 жовтня 2017Футбол
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Курйоз стався в чемпіонаті Франції.
Безглузде вилучення у чемпіонаті Франції / sportbible.com
Захисник «Ліона» Марсело в безглуздій ситуації був вилучений з поля в матчі 8-го туру чемпіонату Франції з «Анжером», повідомляє Goal.
На 50-й хвилині зустрічі Марсело отримав попередження і випадково вибив жовту картку з рук арбітра. Суддя вирішив, що футболіст зробив це навмисне і вилучив його з поля.
Зустріч завершилася з рахунком 3:3, хоча на момент вилучення Марсело «Ліон» вів 3:1.
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