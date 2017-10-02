Замість травмованого Ракицького у збірну України викликаний гравець "Олімпіка"
10:29, 02 жовтня 2017Футбол
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У Ярослава Ракицького - надрив м'яза, і в ключових матчах відбору на ЧС-2018 він не зіграє.
Ракицький пропустить матчі збірної України з Косовом і Хорватією / sport.obozrevatel.com
Захисник «Шахтаря» Ярослав Ракицький пропустить матчі кваліфікації ЧС-2018 з футболу з Косовом і Хорватією.
За інформацією Tribuna.com, у гравця надрив м'яза. Гравець заробив пошкодження в кінцівці матчу 11-го туру УПЛ з "Карпатами" (2:0).
Також Богдан Бутко отримав травму, але він прибув в розташування збірної в Харкові, а Ракицький відправився на обстеження до Києва.
Замість Ярослава в збірну був викликаний захисник «Олімпіка» Павло Лук'янчук.
Як повідомляв УНІАН, поєдинок з Косовом пройде 6 жовтня, з Хорватією – 9 жовтня.
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