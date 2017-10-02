Замість травмованого Ракицького у збірну України викликаний гравець "Олімпіка"

Захисник «Шахтаря» Ярослав Ракицький пропустить матчі кваліфікації ЧС-2018 з футболу з Косовом і Хорватією.

За інформацією Tribuna.com, у гравця надрив м'яза. Гравець заробив пошкодження в кінцівці матчу 11-го туру УПЛ з "Карпатами" (2:0).

Також Богдан Бутко отримав травму, але він прибув в розташування збірної в Харкові, а Ракицький відправився на обстеження до Києва.

Замість Ярослава в збірну був викликаний захисник «Олімпіка» Павло Лук'янчук.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок з Косовом пройде 6 жовтня, з Хорватією – 9 жовтня.