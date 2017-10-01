"Динамо" і "Зоря" влаштували перестрілку з восьми голів в одному матчі (відео)

У Запоріжжі відбувся заключний поєдинок 11-го туру Прем'єр-ліги. «Зоря» відібрала очки у «Динамо», зігравши внічию 4:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вже в першому таймі кияни забили "Зорі" три голи. Відкрив рахунок на 14-й хвилині Дьємерсі Мбокані, на 33-й Віталій Буяльський забив другий гол. У кінцівці тайму забив Жуніор Мораєс.

Після перерви глядачі побачили цілий феєрверк голів. Спочатку "Зоря" зуміла відіграти відставання у три м'ячі. На 56-й хвилині Ігор Харатін забив перший м'яч у ворота гостей, реалізувавши пенальті. Другий гол «Зорі» забив Юрі Фрейтас на 75-й хвилині.

А на 80-й хвилині луганчани зрівняли рахунок - Сілас забив зі штрафного.

Вже за дві хвилини Денис Гармаш знову вивів киян вперед. Проте «Зоря» знову відігралася. На 87-й хвилині Опанасенко забив після пасу Харатіна.

4:4 - суперрезультативна нічия.