"Барселона" перемогла в матчі, що проходив за порожніх трибун
20:20, 01 жовтня 2017Футбол
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Поєдинок був під загрозою зриву через референдум, що проходить в Каталонії.
"Барселона" обіграла "Лас-Пальмас" в матчі за порожніх трибун / Reuters
У матчі 7-го туру іспанської Примери «Барселона» на стадіоні «Камп Ноу» розгромила «Лас-Пальмас» з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.
Матч за рішенням керівництва «Барселони» проходив за порожніх трибун. Раніше Ла Ліга відмовилася переносити матч через референдум про незалежність, що проходить в Каталонії.
На 49-й хвилині Серхіо Бускетс вивів синьо-гранатових вперед, на 70-й хвилині відзначився Ліонель Мессі, а на 77-й аргентинець оформив дубль.
В таблиці іспанської першості «Барселона», маючи 21 очко, розташовується на першій сходинці, а «Лас-Пальмас» посідає 17-е місце.
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