"Барселона" перемогла в матчі, що проходив за порожніх трибун

У матчі 7-го туру іспанської Примери «Барселона» на стадіоні «Камп Ноу» розгромила «Лас-Пальмас» з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

Матч за рішенням керівництва «Барселони» проходив за порожніх трибун. Раніше Ла Ліга відмовилася переносити матч через референдум про незалежність, що проходить в Каталонії.

На 49-й хвилині Серхіо Бускетс вивів синьо-гранатових вперед, на 70-й хвилині відзначився Ліонель Мессі, а на 77-й аргентинець оформив дубль.

В таблиці іспанської першості «Барселона», маючи 21 очко, розташовується на першій сходинці, а «Лас-Пальмас» посідає 17-е місце.