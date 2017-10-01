Онлайн-відеотрансляція "Зоря" - "Динамо": Прем'єр-ліга, 11 тур
19:23, 01 жовтня 2017Футбол
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У Запоріжжі проходить заключний матч туру.
"Зоря" - "Динамо" / football.ua
Сьогодні в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" проходить заключний матч 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає київське "Динамо", повідомляє сайт УПЛ.
"Динамо" продовжує вести боротьбу з "Шахтарем" у верхній частині таблиці, набравши 23 очки. "Зоря" розмістилася на 7-му місці з 10 очками.
Відзначимо, що обидва клуби успішно виступили в мід-уїк на єврокубковій арені. "Динамо" обіграло на виїзді сербський "Партизан" - 3:2, а "Зоря" також на чужому полі здобула сенсаційну перемогу в поєдинку з іспанським "Атлетіком" - 1:0.
Матч "Зоря" - "Динамо" розпочнеться о 19.30.
ТВ-трансляція - телеканал "2+2".
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