"Верес" вирвав нічию в кінцівці гри зі "Сталлю"
19:09, 01 жовтня 2017Футбол
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Очко команді з Рівного приніс Володимир Адамюк.
"Верес" - "Сталь" - 1:1 / facebook.com/fcvr57
У Львові на "Арені-Львів" відбувся ще один поєдинок 11-го туру чемпіонату України у Прем'єр-лізі.
«Верес» зіграв внічию зі «Сталлю» . Поєдинок завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.
У кінцівці першого тайму «Сталь» відкрила рахунок. Забив Орест Кузик.
Футболісти "Вереса" зуміли відігратися незадовго до закінчення зустрічі. На 88-й хвилині захисник рівненської команди Володимир Адамюк зрівняв рахунок.
Рівненський клуб продовжує знаходитися вгорі турнірної таблиці з 17 очками, у "Сталі" - 8 пунктів.
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