"Верес" вирвав нічию в кінцівці гри зі "Сталлю"

Очко команді з Рівного приніс Володимир Адамюк.

У Львові на "Арені-Львів" відбувся ще один поєдинок 11-го туру чемпіонату України у Прем'єр-лізі. «Верес» зіграв внічию зі «Сталлю» . Поєдинок завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань. У кінцівці першого тайму «Сталь» відкрила рахунок. Забив Орест Кузик. Футболісти "Вереса" зуміли відігратися незадовго до закінчення зустрічі. На 88-й хвилині захисник рівненської команди Володимир Адамюк зрівняв рахунок. Рівненський клуб продовжує знаходитися вгорі турнірної таблиці з 17 очками, у "Сталі" - 8 пунктів.

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