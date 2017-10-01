"Верес" вирвав нічию в кінцівці гри зі "Сталлю"

19:09, 01 жовтня 2017
Футбол
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Очко команді з Рівного приніс Володимир Адамюк.

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У Львові на "Арені-Львів" відбувся ще один поєдинок 11-го туру чемпіонату України у Прем'єр-лізі.

«Верес» зіграв внічию зі «Сталлю» . Поєдинок завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

У кінцівці першого тайму «Сталь» відкрила рахунок. Забив Орест Кузик.

Футболісти "Вереса" зуміли відігратися незадовго до закінчення зустрічі. На 88-й хвилині захисник рівненської команди Володимир Адамюк зрівняв рахунок.

Рівненський клуб продовжує знаходитися вгорі турнірної таблиці з 17 очками, у "Сталі" - 8 пунктів.

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Теги: #11-й тур УПЛ#Верес - Сталь