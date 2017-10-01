"Шахтар" обіграв "Карпати" в матчі Прем'єр-ліги
18:55, 01 жовтня 2017Футбол
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У кожному з таймів гірники провели по голу.
"Шахтар" - "Карпати" - 2:0 / ФК "Шахтар"
У Харкові відбувся поєдинок 11-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" приймав "Карпати".
Матч завершився перемогою гірників - 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
На 7-й хвилині Феррейра провів швидкий гол після ідеального пасу від Бутка. А на 65-й хвилині Федецький забив у власні ворота. Господарі мали ще кілька шансів забити гол, але рахунок 2:0 зберігся до фінального свистка.
Донецький клуб закріпився на верхній сходинці таблиці, набравши 28 очок. "Карпати" залишилися на 11-му місці.
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