"Шахтар" обіграв "Карпати" в матчі Прем'єр-ліги

У Харкові відбувся поєдинок 11-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" приймав "Карпати".

Матч завершився перемогою гірників - 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

На 7-й хвилині Феррейра провів швидкий гол після ідеального пасу від Бутка. А на 65-й хвилині Федецький забив у власні ворота. Господарі мали ще кілька шансів забити гол, але рахунок 2:0 зберігся до фінального свистка.

Донецький клуб закріпився на верхній сходинці таблиці, набравши 28 очок. "Карпати" залишилися на 11-му місці.