Домашній матч "Барселони" пройде за порожніх трибун через референдум в Каталонії
Гру "Барселона" - "Лас-Пальмас" хотіли взагалі скасувати.
Матч 7-го туру чемпіонату Іспанії між «Барселоною» і «Лас-Пальмасом» відбудеться сьогодні за порожніх трибун. Про це сказано в офіційній заяві "Барселони", яка розміщена в клубному твіттері.
Раніше кілька іспанських ЗМІ повідомили, що гра на «Камп Ноу» перенесена на прохання каталонського клубу, який послався на події сьогоднішнього дня у зв'язку з референдумом. Незважаючи на це, Королівська іспанська федерація футболу і Ла Ліга офіційно не давали дозволу на перенесення.
Читайте такожЗахисник збірної Іспанії Піку проголосував на референдумі в КаталоніїПовідомляється, що гравці «Лас-Пальмаса» вийшли на передматчеву розминку. При цьому за 45 хвилин до запланованого початку матчу вболівальників не пускали на стадіон.
Референдум в Каталонії почався сьогодні вранці. Іспанська поліція закриває дільниці для голосування і виносить з них урни для бюлетенів, однак у багатьох випадках місцевій владі вдалося організувати голосування. Також в деяких місцях відбуваються зіткнення поліції з жителями регіону. Влада Іспанії називає референдум незаконним.