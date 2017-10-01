Домашній матч "Барселони" пройде за порожніх трибун через референдум в Каталонії

<img data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_10/1506866780-2704-domashniy-match-braselonyi-proydet-bez-zriteley.jpg?0.9957681667773399" src="https://images.unian.net/photos/2017_10/1506866780-2704-domashniy-match-braselonyi-proydet-bez-zriteley.jpg?0.9957681667773399" alt="" Домашний="" матч="" "Браселоны"="" пройдет="" без="" зрителей="" reuters"="" title="">

Матч 7-го туру чемпіонату Іспанії між «Барселоною» і «Лас-Пальмасом» відбудеться сьогодні за порожніх трибун. Про це сказано в офіційній заяві "Барселони", яка розміщена в клубному твіттері.

Раніше кілька іспанських ЗМІ повідомили, що гра на «Камп Ноу» перенесена на прохання каталонського клубу, який послався на події сьогоднішнього дня у зв'язку з референдумом. Незважаючи на це, Королівська іспанська федерація футболу і Ла Ліга офіційно не давали дозволу на перенесення.

Читайте такожЗахисник збірної Іспанії Піку проголосував на референдумі в КаталоніїПовідомляється, що гравці «Лас-Пальмаса» вийшли на передматчеву розминку. При цьому за 45 хвилин до запланованого початку матчу вболівальників не пускали на стадіон.

Референдум в Каталонії почався сьогодні вранці. Іспанська поліція закриває дільниці для голосування і виносить з них урни для бюлетенів, однак у багатьох випадках місцевій владі вдалося організувати голосування. Також в деяких місцях відбуваються зіткнення поліції з жителями регіону. Влада Іспанії називає референдум незаконним.