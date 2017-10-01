Захисник збірної Іспанії Піке проголосував на референдумі у Каталонії

Захисник "Барселони" і збірної Іспанії Жерар Піке прийшов на референдум, проти якого виступає Мадрид. Футболіст проголосував за незалежність Каталонії.

Фотографією з ділянки він поділився в Twitter. "Я вже проголосував. Разом ми є нестримним захистом демократії", - написав Піку.

Як повідомляв УНІАН, раніше футбольний клуб "Барселона" виступив із заявою про можливе відокремлення Каталонії від Іспанії.

Між тим, в уряді Каталонії заявили, що в результаті дій поліції під час референдуму за незалежність регіону постраждали щонайменше 337 осіб.

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1 жовтня у Каталонії проходить референдум про незалежність регіону. Даний референдум центральна влада Іспанії визнала нелегітимним.

Іспанська поліція з відкриттям дільниць почала жорстко протидіяти виборчому процесу, вилучаючи урни для голосування та бюлетені. На деяких дільницях сталися сутички правоохоронців із активістами. Насильство проти прихильників референдуму розкритикував прем'єр-міністр Каталонії Карлес Пучдемон. За його словами, іспанська поліція у відповідь на "виборчі урни, бюлетені і школи" застосовує "палиці і гумові кулі".

За даними уряду Каталонії, незважаючи на активну протидію поліції, в регіоні працюють близько 73% виборчих дільниць.