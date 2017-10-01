Онлайн-відеотрансляція "Чорноморець" - "Ворскла": Прем'єр-ліга, 11 тур
13:51, 01 жовтня 2017Футбол
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В Одесі проходить матч між аутсайдером чемпіонату і претендентом на бронзу.
"Чорноморець" приймає "Ворсклу"
Сьогодні в Одесі на стадіоні "Чорноморець" проходить матч 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому зустрічаються "Чорноморець" і "Ворскла", повідомляє офіційний сайт змагань.
На даний момент одеський клуб замикає турнірну таблицю, маючи 6 очок у своєму активі. В той же час його суперник - полтавська "Ворскла" - посідає третє місце в турнірній таблиці. У полтавчан 18 пунктів.
Матч "Чорноморець" - "Ворскла" розпочнеться о 14.00.
ТВ-трансляція - телеканал "УНІАН".
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