Марлос буде виступати за збірну України під дев'ятим номером

Новоспеченому гравцю збірної України Марлосу ще потрібно буде потрапити в заявку збірної України на матчі проти Косова та Хорватії, але якщо він там з'явиться, то натуралізований бразилець вийде на поле під дев'ятим номером. Саме цю цифру на футболці готують новоспеченому українцю, повідомляє Команда 1.

В останніх поєдинках «дев'ятка» у збірній України була закріплена за захисником "Динамо" Миколою Морозюком, але його на цей раз в національну команду не викликали.

У "Шахтарі" Марлос виступає під 11-м номером. У збірній цей номер закріплений за Артемом Кравцем.

Нагадаємо, що цього тижня півзахисник "Шахтаря", бразилець за національністю Марлос обзавівся українським громадянством - відповідний указ підписав президент України.

У суботу Андрій Шевченко викликав Марлоса в розташування збірної України на матчі з Косовом (6 жовтня) і Хорватією (9 жовтня), які стануть вирішальними у відборі до ЧС-2018.