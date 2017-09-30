"Олімпік" обіграв "Маріуполь" в надрезультативному матчі УПЛ в Києві

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбувся стартовий матч 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" обіграв "Маріуполь", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 3:2.

Перший тайм закінчився безбарвною нульовою нічиєю, а всі основні події в цьому матчі відбулися після перерви.

На 57-й хвилині рахунок відкрив гравець "Олімпіка" Антон Кравченко. Його партнер Брікнер підібрав м'яч, прострілив уздовж воріт, і Кравченко в дотик відправив м'яч у ворота. Втім, за 15 хвилин гол забив Андрій Борячук. Обігравшись в стінку з Кожановим, Андрій вийшов один на один з воротарем і технічно переграв Махарадзе. А ще за 2 хвилини, на 74-й, номінальних гостей вивів вперед у рахунку Віталій Кольцов. Гравець реалізував пенальті. Віталій вдарив у правий від себе кут, Махарадзе вгадав напрямок удару, але відбити м'яч не зміг - 1:2. Хвилиною раніше гравець "Маріуполя" Шабанов у штрафному "Олімпіка" збив Танковского.

Читайте також"Сталь" і "Олімпік" зіграли внічию в 10-му турі УПЛВідповідь "Маріуполя" не змусив себе довго чекати. Ще за 3 хвилини, на 77-й, Станіслав Біленький забив гол і зрівняв рахунок. Прийнявши передачу від Богданова, Біленький змістився вправо і з гострого кута відправив м'яч під дальню стійку - 2:2.

Доля матчу була вирішена на 84-й хвилині. Гол з пенальті забив Андрій Богданов. Гравець Олімпіка завдав сильний удар у лівий від себе кут, в той час як воротар Худжамов стрибнув у протилежний. Хвилиною раніше Тищенко в штрафному майданчку збив Біленького.

Таким чином, "Олімпік" набрав 17 очок і обійшов в турнірній таблиці безпосереднього конкурента "Маріуполь" (15) в боротьбі за 5-6 місця.

Як повідомляв УНІАН, пізніше сьогодні відбудеться матч 8-9 команд турнірної таблиці УПЛ "Олександрія" - "Зірка" (Кропивницький).