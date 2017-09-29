"Шахтар" підтвердив отримання Марлосом українського громадянства

Півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос отримав документ, який підтверджує громадянство України, повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний директор клубу Сергій Палкін.

Читайте такожЧемпіонка світу серед юніорів біатлоністка Блашко отримала українське громадянство Гендірекор гірників розмістив фото, на якому Марлос разом з документом і підписав її: "Дорогі друзі, сьогодні в нашій команді на одного громадянина України стало більше".

Як повідомляв УНІАН, напередодні низка ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що президент України підписав указ про присвоєння українського громадянства футболістові. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.