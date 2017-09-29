Нападник "Динамо" Мораєс став претендентом на звання кращого гравця туру в ЛЕ

Офіційний сайт УЄФА представив список футболістів, які будуть претендувати на звання кращого гравця другого туру Ліги Європи.

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Серед них виявився і бразильський форвард Динамо Жуніор Мораєс. Нападник з'явився в матчі Динамо проти Партизана в перерві, але встиг зробити дубль і допомогти своїй команді зробити камбек.

Віддати свій голос за одного з гравців можна на офіційному сайті УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло в гостьовому матчі Ліги Європи "Партизан" - 3:2, програючи по ходу гри з рахунком 0:2.