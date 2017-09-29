Ще один гравець "Шахтаря" заговорив про можливість своєї натуралізації

Півзахисник Алан Патрік прокоментував майбутній матч із Карпатами в чемпіонаті України і свою можливу натуралізацію, як повідомляє Football.ua.

“Це добре, що зараз такий щільний графік і перед матчем із Карпатами у нас є на один день більше, щоб відновитися. Підготовка йде на високому рівні і ми будемо повністю готові", — розповів Патрік на тренуванні Шахтаря.

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“Ми намагаємося добре налаштовуватися на Карпати. Фонсека переглянув останні кілька матчів. У нас є повна інформація про них".

"Натуралізацію Марлоса в команді ще не обговорювали, інформація поки неофіційна".

"Мені потрібно провести більше часу в Шахтарі і тоді, може бути, можемо говорити і про мою натуралізацію".