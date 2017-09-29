Шевченко довикликав до збірної ще двох гравців

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко довикликав до складу національної команди ще двох гравців – нападника київського "Динамо" Артема Бєсєдіна та захисника полтавської "Ворскли" Ігоря Пердуту, як повідомляє UA-Футбол.

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Про можливість додаткового запрошення футболістів до лав національної збірної на вирішальні матчі проти команд Косова та Хорватії у відборі ЧС-2018 Шевченко повідомив під час оголошення списку 23-х гравців.

Свій збір "синьо-жовті" розпочнуть у понеділок, 2 жовтня. Нагадаємо, що матч з Косово відбудеться 6 жовтня, з Хорватією - 9 жовтня в Києві на НСК Олімпійський.