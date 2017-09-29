Фонсека підтвердив натуралізацію Марлоса

Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання Марлосу українського громадянства, як пише Football.UA.

Головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека підтвердив дану інформацію.

"Це було рішення самого гравця. Воно не могло нас не порадувати, адже тепер у нас буде на одного сильного українського гравця більше.

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Також думаю, що рішення Марлоса – це добре для збірної України. Марлос гравець дуже високого рівня і він буде приносити свій внесок у збірну України", — розповів кореспонденту Фонсека Football.ua на відкритому тренуванні "Шахтаря".

У нинішньому сезоні Марлос відзначився п'ятьма голами в дев'яти матчах УПЛ, а також провів два поєдинки в Лізі чемпіонів.